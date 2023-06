D'Onwieder déi en Donneschdeg iwwer Europa gezu sinn, hunn an Däitschland plazeweis fir vill Schued gesuergt.

D'Pompjeeë waren Dausende Mol am Asaz, Autoe goufe platt gedréckt, Schinne blockéiert. Ënnert anerem hu Leit misse gerett ginn, déi mat hire Gefierer an iwwerschwemmte Stroosse festhoungen. Eng Persoun souz am Auto, wéi e Bam drop gefall ass a gouf ageklemmt, Leit an engem anere Gefier waren an enger Ënnerféierung gefaangen déi ënner Waasser stoung. Op ville Plazen hunn och misse Kelleren ausgepompelt ginn. Blesséierter goufe bis ewell allerdéngs keng gemellt.

An Hessen, Niedersachsen an Nordrhein-Westfalen hunn Zuchlinne misse gespaart ginn. D'Zuchstreck tëschent Berlin an Hamburg bleift e Freideg de Moien nach zou, d'Zich ginn ëmgeleet an hunn dowéinst all ongeféier eng Stonn Retard. Fir d'Passagéier, déi en Donneschdeg den Owend net méi weider koumen, hat d'Deutsche Bahn Zich fir ze schlofen zur Verfügung gestallt. E Freideg gëtt nach am Nordweste vun Däitschland virun Onwieder gewarnt.