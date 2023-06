Dat vun de Republikaner kontrolléiert Representantenhaus huet eng Prozedur fir eng méiglech Amtsentheebung vum US-President Biden an d'Weeër geleet.

Déi Deputéiert vun der republikanescher Partei hu vir eng entspriechend Resolutioun vun der ultra-konservativer Deputéierter Lauren Boebert gestëmmt. An dëser reprochéiere si dem Joe Biden ënner anerem, seng Muecht ze mëssbrauchen a senge Flichten als President net no ze kommen.

D'Republikaner reprochéieren dem Biden, bei der Awanderungspolitik komplett versot ze hunn. Et wier dem President seng Schold, dass d'UA d'Kontroll iwwert hir Grenz mat Mexiko un auslännesch kriminell Karteller verluer hätten.

D'Demokrate gesinn an der Resolutioun e Versuch, fir vum republikaneschen Ex-President Donald Trump senge ville rechtleche Probleemer ofzelenken. Eng Amtsentheebung vum Joe Biden gëllt iwwerdeems als quasi ausgeschloss. Sollt d'Representantenhaus dofir stëmmen, eng Impeachment-Prozedur an d'Weeër ze leeden, wier et duerno um Senat, ze entscheeden, ob den Joe Biden als US-President ofgesat gëtt. Hei hunn d'Demokraten allerdéngs d'Majoritéit.