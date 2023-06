An Däitschland sinn d'Immobiliëpräisser fir Wunnraum iwwert e Joer gekuckt ëm 6,8 Prozent gefall. Dat ass déi stäerkste Baisse zanter dem Joer 2000.

Dat huet d'Statistescht Bundesamt zu Wiesbaden e Freideg de Moie matgedeelt. Schonn Enn 2022 war de Réckgang bei de Präisser, no engem jorelaangen Immobilieboom an eisem Nopeschland ze spieren. Vum 4. Quartal zejoert op dat éischt dëst Joer sinn d'Präisser dunn nach emol ëm 3,1 Prozent gefall.

Haaptgrond fir de Réckgang bei de Präisser ass, datt d'Prêten duerch méi héich Bauzënse vill méi deier gi sinn, an datt d'Leit duerch d'Inflatioun manner Kafkraaft hunn. Vill Leit ënne sech also keng Immobilië méi leeschten. An de Stied sinn d'Präisser méi staark gefall wéi am ländleche Raum. Déi stäerkt Baisse goufen et zu Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart an Düsseldorf.