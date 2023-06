Donieft ass de franséische Staatschef fir eng Mobilisatioun fir Taxen op Fligerticketen an dem Transport um Mier.

Wéi de franséische President e Freideg de Moien an de franséische Medie sot, wieren dat Outilen, déi an der Lutte géint de Klimawandel nëtzlech wieren. Zu Paräis ass aktuell den zweeten a leschten Dag vun engem internationale Klima- a Finanzsommet, mat Vertrieder aus iwwer 100 Staaten, internationalen Entwécklungsbanken an Hëllefsorganisatiounen. D'Ambitioun do ass, nei Basissen ze leeë fir déi nächst wichteg international Rendezvousen, notamment de G20 zu Delhi an d'COP28 zu Dubai.