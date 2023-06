Am Nordoste vun Indien sinn eng ganz Rei Dierfer iwwerschwemmt. Dat wéinst dem heftege Monsunreen.

Zéngdausende Leit hu missen hir Haiser verloossen a sinn an Noutlager ënnerkomm. De staatleche Katastrophendéngscht huet matgedeelt, dass op mannst eng Persoun gestuerwen ass.

Am Bundesstaat Assam ass déi héchst Alarmstuf deklaréiert ginn, dat virun allem, well weider vill Ree gemellt ass. Et géing ee versichen, sech beschtméiglechst dorop virzebereeden. Am Ganze sinn awer bal eng hallef Millioun Leit vun den Iwwerschwemmunge betraff, wat d'Koordinatioun immens schwéier géing maachen.