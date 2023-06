Truppe vun der russescher Privat-Arméi Wagner sollen op russeschen Territoire amarschéiert sinn. Dat nodeems de Söldner-Chef zum Opstand opgeruff huet.

De Konflikt tëscht dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an der Militär-Direktioun zu Moskau schéngt deemno z'eskaléieren. Seng Truppe wieren an der Nuecht op e Samschdeg aus der Ukrain an déi russesch Grenzregioun Rostow amarschéiert. Dobäi sollen d'Kämpfer dem Jewgeni no och en Helikopter vun der russescher Arméi ofgeschoss hunn. Zu Moskau an enger Partie weidere Regiounen a Russland goufen iwwerdeems d'Sécherheetsmesurë verschäerft.

A column of #Wagner PMC is moving along the highway in the #Voronezh region. pic.twitter.com/TJxUpUXwkJ — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

E Freideg den Owend hat de Prigoschin dem russesche Verdeedegungsminister Sergej Schoigu reprochéiert, Rakéitenattacken op seng Truppen ordonéiert ze hunn, bei deene sëllege Wagner-Söldner ëm d'Liewe koumen. D'russesch Bevëlkerung huet de Prigoschin opgeruff, sech sengen Truppen unzeschléissen: "Dat Béist, dat d'Militär-Direktioun vum Land mécht, muss gestoppt ginn."

Seng Kämpfer wieren an d'Regioun Rostow am Süde vu Russland amarschéiert a géingen "alles zerstéieren", wat sech hinnen an de Wee stellt, huet de Wagner-Chef gewarnt. "Mir sinn all prett ze stierwen, all 25.000. Well mir stierwe fir d'Heemecht, mir stierwe fir d'russescht Vollek, dat ee vun deene befreie muss, déi d'Zivilbevëlkerung bombardéieren." Op Opnamen an de soziale Medie sinn iwwerdeems arméiert Männer an der Géigend vu Verwaltungsgebaier a Panzer am Zentrum vun der regionaler Haaptstad Rostow ze gesinn.

#Prigozhin: “We came here. We want to get the Chief of the General Staff and Shoigu. Until they are gone, we stay here, blockade the city of #Rostov and go to #Moscow.” https://t.co/XIXZFbLQvi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Dem Kreml-Spriecher Dmitri Peskow no gëtt de Staatschef Putin "stänneg" iwwer nei Entwécklungen informéiert an déi "néideg Schrëtt" wieren ageleet ginn. De russesche Parquet huet Ermëttlunge wéinst "arméiertem Opstand" lancéiert. An de russesche Geheimdéngscht FSB reprochéiert dem Prigoschin Opruff zum "Biergerkrich" a fuerdert op, datt d'Wagner-Söldner festgeholl ginn.