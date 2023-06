De Paräisser Sommet fir e Klimafinanzaccord ass ouni nei Engagementer op en Enn gaangen.

Déi ronn 40 Staats- a Regierungscheffe wiere sech awer eens, dass déi international Finanzarchitektur misst reforméiert ginn, esou de franséische President Emmanuel Macron.

Gutt zwou Dose Länner schénge sech esouwäit eens ze sinn a wëllen eng CO2-Steier fir d'Navigatioun aféieren. Den Emmanuel Macron huet un d'USA, China an eng Rei europäesch Länner appelléiert, och dobäi matzemaachen. D'Schëfffaart ass ee vun de Secteuren, an deem et bis ewell keng CO2-Steier gouf.

Klimaschutzgruppen hunn iwwerdeems kritiséiert, dass et ze wéineg Progrès gëtt. D'Schwedin Greta Thunberg huet en Enn vun der Finanzéierung vu Gas a Pëtrol gefuerdert. Déi räich Länner an hir Banke missten de Wee fort vu fossille Brennstoffer finanzéieren, amplaz d'Klimakris virunzedreiwen.