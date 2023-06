Bei héijem Séigang ass virun der italieenescher Insel Lampedusa nees e Boot gekentert.

Nom Kentere vun engem Flüchtlingsboot virun der italieenescher Insel Lampedusa gi ronn 40 Mënsche vermësst. D'Ongléck ass schonn en Donneschdeg geschitt an ënnert de Vermëssten aus op d'mannst een neigebuerene Puppelchen, dat huet d'Chiara Cardoletti vum UN-Flüchtlingswierk (UNHCR) matgedeelt. Der UN-Migratiounsautoritéit (IOM) no wier d'Boot zu Sfax an Tunesien gestart an hat 46 Flüchtlingen aus Kamerun, Burkina Faso an der Côte d'Ivoire u Bord.

D'Boot wier bei staarkem Wand an héije Welle gekentert. Verschidden Iwwerliewender wieren op Lampedusa bruecht ginn, anerer zeréck an Tunesien, sou den IOM-Spriecher Flavio Di Giacomo e Freideg. "Ënnert de Vermësste si siwe Fraen an een Kand. All Iwwerliewend sinn erwuesse Männer", sou nach den Di Giacomo.

Eréischt déi lescht Woch war e Flüchtlingsboot aus Libyen virun der griichescher Küst ënnergaangen. 82 Doudeger konnte gebuerge ginn, 104 Mënsche goufe gerett. Den Aussoe vun Iwwerliewenden no sollen Honnerte Mënschen u Bord gewiescht sinn.