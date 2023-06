Beim Accident an enger Kolonie fir Pappen an hir Kanner an Däitschland sinn 1 Kand an 1 Erwuessenen ëm d'Liewe komm. 10 weider Kanner goufe blesséiert.

Zu Toppenstedt an Niedersachsen ass et zu engem trageschen Accident mat engem Bagger komm. Ee Bouf vu 5 Joer an ee Mann si gestuerwen, 10 weider Kanner goufen deels schwéier blesséiert, véier vun hinnen hu misste mat Helikopteren an d'Spidol bruecht ginn, wéi de Spriecher vun de Pompjeeën, de Mathias Wille, matdeelt.

An der Kolonie fir Pappen an hir Kanner am Spillschoulsalter wier e Grupp u Kanner an Erwuessenen "aus Spaass" vun engem Bagger iwwert e Feldwee gefuer ginn. Dobäi stoung de Grupp an enger Nacelle, also enger Aart "Kuerf fir Persounen", déi de Bagger no uewe gehuewen huet.

Bei enger Faart dunn huet sech d'Nacelle geléist, ass aus dräi Meter Héicht op de Buedem gefall an huet eng Partie vun de Passagéier ënner sech begruewen. D'Gefier soll elo analyséiert ginn an et wier och schonn en Expert op der Plaz, wéi et weider vun de Pompjeeën heescht.

© Philipp Schulze / DPA via AFP

Den 39 Joer ale Familljepapp an de 5 Joer jonke Bouf wieren awer net Famill mateneen. Ob nach Kanner a Liewensgefor sinn, konnt de Porte-parole vun de Pompjeeën dee Moment net soen.

"Et ass ëmmer d'Horrorvirstellung, wa Kanner betraff sinn. Hei hu sech scho schrecklech Zeenen ofgespillt. Elteren hu missten doru gehënnert ginn, op d'Plaz vum Accident ze lafen", esou de Wille. Hie kéint sech an de leschten 20 Joer net un esou en Ongléck an der Géigend erënneren.

De Bagger gouf vun der Police fir d'Enquête saiséiert an de Chauffer huet misste mat op de Policebüro. Dat fir eng Routinekontroll op Alkohol oder Drogen. D'Ursaach fir d'Chute vun der Nacelle ass bis ewell nach net gewosst. Der Police no kéint et en Hydraulikschlauch, dee gerass war, gewiescht sinn.