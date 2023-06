Ee Mënsch ass bei engem déidlechen Accident am Fräizäitpark "Gröna Lund" ëm d'Liewe komm, wéi d'Achterban Jetline entgleist ass.

Wéi de schweedesche Sender SVT mellt, ass ee Won vun der Achterban Jetline entgleist an e puer Meter an d'Déift gefall. Eng Persoun ass dobäi gestuerwen, 7 weider Persoune goufe blesséiert a koumen an d'Klinick, dat huet eng Spriecherin vum Park der Noriichtenagence AFP confirméiert.

De Fräizäitpark gouf evakuéiert, fir d'Rettungsaarbechten ze vereinfachen. Och en Helikopter war am Asaz. Eng Reporterin vun SVT, déi duerch Zoufall wärend dem Accident am Park war, sot: "De Won koum vun de Schinnen of an ass erofgefall. Et ware Mënschen dran."

Déi schwedesch Kulturministesch Parisa Liljestand sot der Noriichtenagence TT, si hätt viru kuerzem eréischt selwer de Park besicht. Si kéint sech kaum virstellen, "wéi et sech ufillt, wa sech de schéinsten Dag plëtzlech an en Albdram verwandelt".