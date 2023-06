Pëtrols- a Gaspräisser déi klammen an d'Klimakris - Alles Grënn, fir Alternativen zu de fossillen Energien ze fannen.

Ee Beispill ass hei de Waasserstoff, ma bis ewell ass d'Produktioun dovunner net CO2-neutral. De propperste Waasserstoff ass dee wäissen, deen een an der Natur fënnt. An do gouf elo eng grouss Decouverte gemaach. An dat nëmmen e puer Kilometer vu Lëtzebuerg ewech.

Folschviller an der Lorraine ass eng historesch bekannt Regioun fir seng Minnen. De Philippe de Donato a Jacques Pironon si Fuerscher vum CNRS a leeden de Projet Régalor. E Projet, deen d'Gasressourcen am Loutrengen analyséiert.

Ugangs sollt nëmmen no faméisem "Grisou", also Methan am Buedem gefuerscht ginn. Den Horror fir Minnenaarbechter. Hei gouf et schonns eng éischt Iwwerraschung fir d'Lorraine. De Buedem ass voll.

Déi 2 Chercheuren hunn an enger Kollaboratioun mat der Entreprise Solexperts eng eenzegaarteg Sond entwéckelt, déi duerch Buerlächer, déi schonn existéieren, fuere kann a Gaser a grousser Déift analyséiert.

Eng Decouverte, déi net nëmmen an der Recherche fir Enthusiasmus suergt. Ënnert dem Buedem an der Regioun Loutrengen kéint e ganze Schatz vergruewe leien. Well wat ee méi déif geet, wat d'Konzentratioun vum Waasserstoff eropgeet.

Déi aner gutt Nouvelle: De Mechanismus, deen de Waasserstoff produzéiert, geet natierlech virun. Eng richteg Waasserstoff-Fabrick direkt ënnert den eegene Féiss. Loutrengen huet d'Potential, zum neien Eldorado fir d'Energie ze ginn.

La française de l'énergie, eng Partnerfirma vum Recherche-Projet, huet iwwerdeems eng Geneemegung rausginn, fir nom natierleche Waasserstoff op iwwer 2.000 Quadratkilometer ronderëm d'Minnen an der Regioun Loutrengen ze sichen. Ma de Reservoir kéint vill méi wäit goen.

D'Hypotheese mussen duerch weider Buerungen an der Regioun déi nächst Méint a Jore bestätegt ginn. Vill Wëssenschaftler awer si sech eens, de wäisse Waasserstoff – eng wierklech propper Energiequell – kéint den europäesche Kontinent quasi komplett vun de fossille Brennstoffer ewechbréngen.