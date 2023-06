Och dëst Joer haten déi tierkesch Autoritéiten d'Pride-Parade verbueden.

Trotz dem Verbuet si vill Leit e Sonndeg an der Tierkei op d'Strooss gaangen, fir sech fir d'Rechter vun der LGBTQ-Communautéit staark ze maachen.

An der tierkescher Metropol Istanbul sinn dem Organisateur no op d'mannst 40 Mënschen am Kader vun der Pride-Parad ëm d'Liewe komm. E puer Honnert Mënschen hunn un der Manifestatioun deelgeholl.

Och an der westtierkescher Stad Izmir ass d'Police géint Participanteeë vun der Pride-Parad virgaangen. Den Organisateuren no sollen hei 48 Mënsche festgeholl gi sinn.

Zu Istanbul hat d'Police schonn am Virfeld vun der Demonstratioun grouss Deeler vum Zentrum ofgespaart, fir d'Manifestatioun ze verhënneren. D'Participanteë sinn doropshin op aner Staddeeler ausgewach.