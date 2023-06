De Jean Asselborn a seng Homologe befaasse sech mat der aktueller Situatioun a Russland an den Entwécklungen an der Ukrain.

Um Kierchbierg kommen e Méindeg d’EU-Ausseministere beieneen. Den ukraineschen Ausseminister Kuleba ass via Video zougeschalt.

Am Fokus läit natierlech dorop, wéi eng Konsequenzen de Muechtkampf tëscht dem Putin an dem Chef vun der Söldnergruppéierung Wagner, dem Prigoschin, wäert hunn.

Dat och am Hibléck op aner aktuell Konflikter. D’Wagner-Mercenairë sinn nämlech net just an den Ukrain involvéiert, mä si si beispillsweis och am Mali an a Libyen aktiv.

Dem Ausseminister Jean Asselborn no wieren d’Evenementer a Russland ganz aussergewéinlech a géife weisen, datt de russesche President seng Omnipotenz verluer hätt. Dat sot hien e Méindeg de Moien bei der Arrivée um Conseil vun den EU-Ausseministeren, wou hie virun enger Eskalatioun am Krich an der Ukrain gewarnt huet :

"Putin wollte nur mit dem amerikanischen Präsidenten verhandlen. Und jetzt muss er verhandeln, mit einem Diktator und einem Sträfling. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass die einzige Daseinsberechtigung des Regimes von Putin ist die Ukraine und das kann sich negativ auswirken, dass noch brutaler in der Ukraine eingegriffen wird. Sie haben gesehen, das Gewaltmonopol in Russland gehört nicht mehr dem Staat, es ist zersplittert. Und man muss ja wissen, dass wir von einem Land reden, das 6.000 Atomsprengköpfe hat. Deswegen kann eine grosse Destabilisierung erfolgen. Das ist sehr gefährlich."

Déi Europäesch Unioun kéint just domat weiderfueren, d’Ukrain ze ënnerstëtzen.

Déi däitsch Ausseministerin Annalena Baerbock huet hirersäits betount, datt en interne russesche Konflikt wier.

"Und wir mischen uns nicht ein. Es ist nach wie vor unklar, was dort geschieht. Ich sage ganz klar, was dort geschieht und nicht, was dort geschah, denn es ist offensichtlich nur ein Akt in diesem russischen Schauspiel. Und es ist weiterhin unklar, was mit den unterschiedlichen Akteuren in Russland passiert. Was aber sehr klar ist und erneut durch das letzte Wochenende untersctrichen wird: mit diesem Angriffskrieg zerstört Russland - zerstört Putin - sein eigenes Land. Wir sehen die Folgen des verheerenden Angriffskriegs auch auf das Machtsystem von Putin. Wir sehen, dass immer stärker Russlands Führung auf sich selbst zurückschlägt. Und wir sehen massive Risse in der russischen Propaganda."