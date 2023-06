An der Nuecht op leschten Donneschdeg hate véier Männer aus Holland am Frankfurter Staddeel Fechenheim véier Bankomater vun enger Filial gesprengt.

Wéi et vun der Police heescht, hätten d'Männer am Alter tëscht 27 an 32 Joer dobäi eng sechsstelleg Geldzomm geklaut. Mat engem "héichmotoriséiertem Gefier" wollte si virun der Police flüchten, dat iwwert d'A66. D'Autobunn gouf deels gespaart an et goufe Barrièrë vun der Police opgeriicht, fir d'Gefier ze stoppen. Och en Helikopter hat sech op d'Sich no den Täter gemaach.

Ma scho kuerz no hirer Dot ware si an esou eng Barrière geroden an en Nolband hat d'Rieder vum Gefier zerstéiert. Dowéinst si d'Täter mat engem Policeauto kollidéiert, hunn awer probéiert, hir Flucht fortzeféieren. No e puer honnert Meter hu si den Auto awer stoe gelooss an hu sech zu Fouss a Richtung vun engem Bësch gemaach, wou si awer gestoppt konnte ginn.

Am Gefier konnten d'Beamten déi geklaute Sue sécherstellen. E Freideg goufe déi véier Männer vun engem zoustännege Riichter an Untersuchungshaft geschéckt, no engem méigleche fënnefte Verdächtege gëtt nach gesicht. Dat alles huet den zoustännege Parquet matgedeelt.

Ermëttelt gëtt géint d'Männer net just, well si e Bankomat zu Frankfurt gesprengt hunn, mä och wéinst änlechen Tëschefäll an Hessen, Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen. Den zoustännege Parquet huet da leschte Freideg och ordonnéiert, datt d'Wunnenge vun de Männer an Holland sollen duerchsicht ginn. Well d'Ermëttlungen awer nach lafen, gouf et heizou keng weider Detailer.

No der Sprengung a wärend der Flucht sollen awer nach aner Onbekannter de Recht Suen, deen d'Haapttäter net matgeholl hunn, geklaut a sech domadder duerch d'Bascht gemaach hunn. Géint dës Leit lafen Ermëttlunge wéinst Déifstall.