Am August sinn et 3 Joer hir, datt d‘Protester am Belarus géint déi manipuléiert Walen ugefaangen hunn. Elo wëllt Europa der Oppositioun hëllefen.

Am August sinn et 3 Joer hir, datt d‘Protester am Belarus géint déi manipuléiert Walen ugefaangen hunn. Op en neits gëtt den Alexander Lukaschenko bestätegt. Zanter 1994 regéiert hien zu Minsk. Déi Oppositionell stinn ënnert extremem Drock.

„D‘Leit, déi wéinst der Famille, aus finanzielle Grënn oder well se sech géint de politesch System ausgedréckt hunn an inhaftéiert waren, konnten d‘Land net verloossen. Déi gi weider ënnerdréckt. An de Staat léist sech hei och ëmmer nees eppes Neies afale fir weider Drock ze maachen."

E Gouvernement dat virun allem mat Angscht spillt. Verléisst een d‘Land mat och just enger temporärer Openthaltsgeneemegung vun der EU, gëtt een op der Grenz registréiert.

Logementer an der belarussescher Heemecht ginn eventuell iwwerwaacht. Kënnt een Heem fir Dokumenter ze erneieren, riskéiert een Untersuchungshaft.

Dokumenter, déi och an den EU-Memberlänner just schwéier ze kréie sinn.

„E Familljemember hat eng Waardezäit vun e puer Méint fir en neie pass a Polen. Vill Leit riskéieren d'Deadlinen ze verpassen. Wann de Pass bemol net méi gülteg ass, dann huet ee Problemer mat der lokaler Dokumentatioun. Ouni Pass kann een zum Beispill keng polnesch Dokumenter ufroen."

Dat soll vereinfacht ginn, op d‘Mannst an de 46 Länner vum Conseil de l‘Europe. Hei huet d‘lescht Woch den CSV-Deputéierte Paul Galles zu Stroossbuerg e Rapport virgestallt, deen de Statut vun dëse Leit soll hëllefe festleeën.

„Wat fir e Visum kritt en? Wat fir e Pass kann e kréien? Vill Belarussen hunn de Problem, datt hire Pass ofleeft oder voll ass. Da riskéieren déi Leit bemol keng Heemecht méi ze hunn, well se kee Pass méi hunn. Dofir muss ee kucken, ob et iergendwéi eng Method gëtt fir deene Leit e Pass kennen auszestellen, deen net aus dem Belarus kënnt dat vun engem Diktator besat ass."

Belarusse sollen et méi einfach gemaach kréien, Bankkonten opzemaachen an eng Schaffgeneemmegung ze kréien.

Lëtzebuerg wier dem Rapporteur no scho relativ gutt opgestallt. Eréischt lescht Woch gouf an der Chamber eng Resolutioun gestëmmt, mat puer wichtege Punkten:

„Zum Beispill datt mer e finanzielle Soutien gi fir demokratesch Kräften am Belarus, datt mer eng Patenschaft iwwerhuele fir politesch Prisonéier am Belarus, där ginn et de Moment 1.700, an datt mer och doriwwer eraus e parlamentaresche Frëndschaftsgrupp opbaue fir ze kucken, wéi mer déi demokratesch Forcen am Belarus kënnen ënnerstëtzen."

De Rapport ass unanime am Conseil de l'Europe gestëmmt ginn an déi 46 Länner sollen lo iwwerpréiwen, ob hir Gesetzer och deem entspriechen, wat am Rapport virgesinn ass.