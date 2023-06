No der Confirmatioun vu fënnef Malaria-Fäll, bei deene sech bannent den USA ugestach gouf, huet d'US-Seuchekontrollagence CDC eng Warnung erausginn.

Véier vun der, duerch Mécken iwwerdroener, Krankheet goufen a Florida an een an Texas festgestallt, sou d'CDC a betount och, dass d'Fäll a béiden US-Bundesstaate wuel net mateneen a Verbindung stinn. Experte wéi d'EU-Ëmweltagence warnen, dass sech Krankheete wéi Malaria wéinst dem Klimawandel méi staark op der Nordhallefkugel ausbreede kéinten.

Et handelt sech ëm déi éischt lokal Fäll vun der Krankheet an den USA zanter 20 Joer. An de meeschte Malaria-Fäll hunn d'Leit sech am Ausland infizéiert.

All d'Patiente wiere behandelt ginn an et géif hinne besser goen. D'Autoritéite sinn elo op der Sich no weidere Fäll an an de betraffene Gebidder wiere Moossnamen zur Bekämpfung vun de Mécken ergraff ginn, sou nach d'CDC.

Florida huet eng Warnung erausginn, nodeems d'Fäll zu Sarasota a Manatee entdeckt goufen. Et gëtt viru stoendem Waasser gewarnt, an deem d'Mécke sech reproduzéieren. An de betraffene Regioune sollt ee Gezei undoen, dat d'Äerm an d'Been bedeckt.

Och déi texanesch Autoritéiten hunn eng Warnung erausginn. Bei hinne gouf ee Fall bekannt.

De Risiko, sech mat Malaria unzestiechen, wier trotz dëse Fäll "extrem niddereg". Déi an den USA verbreet Anopheles-Méck kéint Malaria awer iwwerdroen, wa si eng infizéiert Persoun pickt.

Déi lescht lokal Malaria-Fäll an den USA gouf et am Joer 2003 zu Palm Beach County a Floida.