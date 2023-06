D'ONG "World Ressources Institute" huet en Dënschdeg eng Etüd iwwert d'Zerstéierung vum tropesche Reebësch publizéiert.

D'Organisatioun bedreift eng Satellitte-Plattform, mat där si d'Zerstéierung vun de Reebëscher iwwerwaacht. Aus de Satelitte-Biller geet ervir, dass zejoert iwwer 4,1 Millioun Hektar Reebësch zerstéiert goufen. All 5 Sekonne gouf deemno eng Fläch tropesche Bësch, sou grouss ewéi e Fussballterrain zerstéiert.

Wéi et weider am Rapport heescht, gouf zejoert nach eng Kéier 10 Prozent méi tropesche Bësch futti gemaach ewéi 2021. Am schlëmmste wier d'Situatioun a Brasilien. 43 Prozent vum Reebësch, deen zejoert op der Welt zerstéiert gouf, hat sech an dem südamerikanesche Land befonnt. Duerno kënnt déi Demokratesch Republik Kongo mat 13 an Indonesie mat 5 Prozent.

Allerdéngs ass d'Zerstéierung am südostasiateschen Inselstaat fir dat 5. Joer hannerteneen erofgaangen.

Dacks gëtt de Reebësch zerstéiert, fir op de Flächen, déi fräi ginn, Landwirtschaft ze bedreiwen. Ma am Kongo gëtt aus den ofgeholzte Beem och dacks Kuel produzéiert. Dat well vill Stied wéinst dem Mangel u Stroum op dës ugewise sinn.