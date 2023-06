En 13 Joer aalt Meedchen ass e Méindeg den Owend zu Altentreptow nom Konsum vun enger besonnesch staarker Extasy-Pëll gestuerwen.

Wéi d'Police vun Neubrandenburg en Dënschdeg matdeelt, hätten d'Affer an eng 15 Joer al Frëndin schonn d'lescht Woch jeeweils eng Pëll vun der enorm staarker Extasy-Zort "Blue Punisher" consomméiert. Allebéid waren doropshi mat massive gesondheetleche Komplikatiounen hospitaliséiert ginn an hu sech a Liewensgefor befonnt. Déi 15 Joer al Teenagerin soll sech den Enquêteuren no antëscht nees um Wee vun der Besserung befannen.

Wéi et vun der Police heescht, wieren nach weider Fäll bekannt, an deene Jonker déi héich-doséiert Pëllen ageholl hätten. E 14 Joer jonkt Meedche géif sech nom Konsum an engem kriteschen Zoustand befannen. Et wier kloer, dass d'Pëllen den Ament am Raum Neubrandenburg géif u Kanner a Jugendlecher verkaf ginn.

E Méindeg den Owend war et dunn d'Nouvelle, dass an dësem Zesummenhang 4 Persounen am Alter tëscht 16 a 37 Joer festgeholl goufen. Si kréie reprochéiert, Drogen u Mannerjäreger verkaf ze hunn. Bei Perquisitioune wiere geréng Quantitéiten Drogen a Boergeld-Zommen a klenge Schäiner fonnt ginn.

Och am Bundesland Brandenburg, gëtt nom Dout vun enger 15 Joer aler Teenagerin enquêtéiert. Si war d'lescht Woch gestuerwen. Den Ament ass awer nach net kloer, ob eng Iwwerdosis Drogen, d'Doudesursaach ass.