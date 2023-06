Zu Nanterre bei Paräis koum et e Méindeg den Owend an an der Nuecht zu Onrouen tëscht Jonken an der Police.

Dosenden Autoe goufen a Brand gesat a mat Knupperten op d'Police geschoss. Déi huet mat Tréinegas a Gummisgeschosser geäntwert. Ausléiser vun deem Ganzen ass den Doud vun engem 17 Joer ale Jugendlechen, deen e Méindeg de Moien wärend enger Autoskontroll vun engem Polizist erschoss gouf. E Video vum Virfall hat séier d'Ronn an de soziale Medie gemaach. Et ass ze gesinn, wéi de Chauffeur fortfiert an de Polizist duerch d'Säitefënster op de Chauffer schéisst. Franséische Medien no ass de Polizist wéinst Doutschlag festgeholl ginn. Iwwert déi genee Ëmstänn, firwat geschoss gouf, gëtt et bis ewell nach keng Detailer.