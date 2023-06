D'Zesummestéiss tëscht der Police a kriminelle Banden an der mexikanescher Regioun Ocozocoautla heefe sech. Lo goufe 14 Employéeë vun der Police entféiert.

Wéi lokal Autoritéite gemellt hunn, goufen d'Policemataarbechter op enger Autobunn am Bundesstaat Chiapas gestoppt. Deen Deel vun der Autobunn tëscht der Stad Ocozocoautla an Tuxtla Gutiérrez gëtt dacks vun illegale Immigrante wéi och vun Drogenhändler genotzt. Am Internet maachen och scho Videoe d'Ronn, déi d'Entféierung weise sollen.

Ze gesi si Persoune mat grousse Waffen a schossséchere Gileten nieft dräi Camionnetten, déi d'Autobunn blockéiert hunn. Aus Medieberichter geet nach ervir, dass de Kommando just d'Männer matgeholl huet. Déi weiblech Policemataarbechter wiere verschount ginn.

Wien hannert der Entféierung steet, ass aktuell net gewosst.

Zanter dem Ufank vun der ëmstriddener Antidrogen-Militäroffensiv a Mexiko am Dezember 2006 goufe ronn 110.000 Fäll gezielt, an deene Mënsche verschwonne sinn, nieft iwwer 350.000 Morden am Land.