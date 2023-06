Bal en halleft Joer nom Verschwanne vum britteschen Acteur Julian Sands bei enger Wanderung a Kalifornien gouf elo säin Doud offiziell confirméiert.

Wéi de Büro vum Sheriff vu San Bernardino en Dënschdeg bekannt ginn huet, konnten déi stierflech Iwwerreschter, déi viru kuerzem an de Bierger no bei Los Angeles entdeckt goufen, dem bekannten Duersteller zougeuerdent ginn.

"Den Identifikatiounsprozess fir déi de 24. Juni 2023 beim Mount Baldy entdeckte Läich ass ofgeschloss", sou de Sheriff. Den Doudege gouf als "de 65 Joer alen Julian Sands aus Nord-Hollywood identifizéiert, d'Enquête zu der Doudesursaach géing awer nach daueren. Et misst een op d'Resultater vu verschiddenen Tester waarden.

De Sands war Mëtt Januar op enger Wanderung um méi wéi 3.000 Meter héije Mount San Antonio - och bekannt als Mount Baldy - ënnerwee an dono als vermësst gemellt ginn. Hie wier en erfuerenen Alpinist gewiescht, deen an den 90er Joren duerch d'Anden getrëppelt ass.

De Mount San Antonio ass den héchste Bierg an e beléifte Wanderzil an der kalifornescher Metropol, net wäit vu Los Angeles ewech. Schlecht Wieder hat am Ufank vum Joer dozou gefouert, dass do schwiereg Konditioune waren. E Sich- a Rettungstrupp hat kee Succès.

Wanderer haten e Samschdeg stierflech Iwwerreschter um Mount San Antonio fonnt. D'Läich koum fir eng Identifizéierung an d'Rechtsmedezin.

Den Acteur hat 1985 mat der Oscar-priméierter Romanverfilmung "A Room with a View" säi groussen Duerchbroch. Aner bekannte Filmer sinn den Drama "Killing Fields" aus dem Joer 1984, "Leaving Las Vegas" vun 1995 un der Säit vum Nicolas Cage an "Ocean's 13" mam George Clooney mit George Clooney a Brad Pitt aus dem Joer 2007.