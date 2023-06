Eegenen Aussoen no huet déi schwedesch Police erlaabt, een Exemplar vum Koran ze verbrennen, dat am Kader vun enger Protestaktioun virun enger Moschee.

D'Demonstratioun ass dëse Mëttwoch virun der Haaptmoschee zu Stockholm geplangt. Et ass den éischten Dag vum islameschen Afferfest Eid al-Adha.

Virun zwou Wochen hat dat schwedescht Appellsgeriicht e Verbuet opgehuewe vun enger Demonstratioun aus dem Februar, wou een net erlaabt krut, e Koran ze verbrennen. D'Police hat deemools d'Verbuet mat Risike fir ëffentlech Sécherheet argumentéiert.

Am Januar hate rietsextrem Demonstranten zu Stockholm e Koran virun der tierkescher Ambassade verbrannt an domadder rose Reaktiounen an der islamescher Welt ausgeléist.

Eng Suitte dovunner war, datt d'Tierkei d'Negociatioune iwwert de Bäitrëtt vu Schweden an d'NATO ausgesat hat.