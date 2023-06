Nom Doud vum Tanja Gräff goung den Tréierer Parquet vun engem Accident aus an huet d’Enquête zougemaach. Zu Onrecht, behaapt elo eng däitsch Journalistin.

D'Schicksal vun der Tanja Gräff huet am Summer 2007 net nëmmen d'Leit zu Tréier beweegt. No engem Fest op hirer Héichschoul war d’Studentin verschwonnen. Wärend Wochen a Méint gouf an der ganzer Regioun - och hei am Land - no hir gesicht.

Wat an der Nuecht vum 7. Juni 2007 geschitt ass, dat ass bis haut net definitiv gewosst. Och am Buch "Tanja Gräff - Ein Ungeklärter Fall" gëtt et dorobber keng Äntwert. D’Beate Lehr huet wärend 8 Joer recherchéiert a wëllt an den Akten eng ganz Partie Widderspréch a falsch Conclusioune fonnt hunn. Si behaapt, dass d'Tréierer Enquêteure vun Ufank un eng bestëmmte Piste ënnert den Dësch fale gelooss hätten, an esou en anere jonke Mann an d'Viséier gerode wier:

"Die ganze Öffentlichkeit war fixiert auf die Idee, dass der Zeuge Marco eventuell der Täter sein könnte. Er wurde ja ungeschützt in 'Aktenzeichen' gezeigt. Das Internet war voller Beschimpfungen. Und ich war fassungslos, dass man den Jungen sozusagen den Schweinen zum Fraß vorgeworfen hat, und die letzte tatsächliche Sichtung [von Tanja Gräff] vertuscht hat, beziehungsweise einfach nicht öffentlich gemacht hat."

Si wier schockéiert, esou d'Beate Lehr weider, wéi schlecht d'Enquêteuren och an de Joren duerno geschafft hätten, an dass - Zitat - Journalisten op Pressekonferenze carrement belu gi wieren, fir dës Feeler ze vertuschen.

Wou d'Läich dunn 2015, also aacht Joer nom Verschwannen, an engem Bësch bei der Héichschoul fonnt gouf, konnten d'Enquêteure keng Spuere vu Gewaltawierkung feststellen. Alkohol- oder Drogemëssbrauch, eventuell psychesch Problemer goufen deemools genannt, fir en Accident oder esouguer e Suicide z'erklären. D'Beate Lehr gleeft net un dës Explikatiounen:

"Die ganzen Jahre bis 2015 war auch in den Ermittlungsakten immer von einer jungen Frau, die weder Alkoholprobleme noch Drogenmissbrauch hatte, noch in irgendeiner Weise sozial auffällig war, die Rede. Sondern das geschah erst nach Auffinden Tanja Gräffs. Das sind nachkonstruierte Gründe, die gab es vorher nicht. Und da muss man die Frage stellen: wo kommt das plötzlich her?"

A fir Äntwerten op dës Froen ze kréien, hofft d'Beate Lehr, dass d'Enquête erëm opgerullt gëtt. Well d'Affär juristesch awer scho clôturéiert ass, fuerdert si eng parlamentaresch Enquêtëkommissioun, fir d'Aarbecht vu Parquet a Police op de Leescht ze huelen.

D'Beate Lehr huet d'Buch iwwert de Fall Tanja Gräff ënnert dem Pseudonym Claire Sandberg geschriwwen.