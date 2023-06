Um Mieresbuedem, do wou d'Ënnerwaasserkapsel implodéiert ass, ginn US-Experte lo dovun aus, stierflech Iwwerreschter an den Debrisen entdeckt ze hunn.

D'Rettungsschëff "Horizon Arctic" huet a Kanada net just Debrise vum implodéierten U-Boot weiderginn, ma wéi et schéngt och stierflech Iwwerreschter vun der Titan-Crew. Dat huet d'US-Garde-côtes e Mëttwoch den Owend matgedeelt. Beim Ongléck am Nordatlantik ware jo alle fënnef Passagéier ëm d'Liewe komm.

Eng Analys soll Gewëssheet bréngen. D'Beweismaterial soll mat engem Schëff an d'USA iwwerfouert ginn, heescht et weider.

D'Biergungsaktioun ass iwwerdeems ofgeschloss. Op Biller op der Tëlee war ze gesinn, wéi futtis Deeler vun engem Schëff am ostkanadesche St. John's ofgeluede ginn. Beweismaterial ze sécheren an z'analyséieren, géif "wichteg Erkenntnisser iwwer d'Ursaach vun der Tragedie liwweren", sou de Chef vun den US-Ermëttler Jason Neubauer.

D'Sich- an och d'Biergungsaktioun wier "extrem riskant" gewiescht, sot e Porte-parole vun der Firma Pelagic Research, deenen dat ferngesteiert Gefier Odysseuss gehéiert. Et hätt déi ganz Ekipp vill Nerve kascht a si hätten nonstop geschafft. Zéng Deeg laang bal ouni Schlof, sou ee vun der Ekipp géintiwwer der AFP.

D'Titan war den 18. Juni mat fënnef Passagéier u Bord ënnerwee bei d'Wrack vun der Titanic. No knapp zwou Stonnen ass de Kontakt mam Begleetschëff ofgebrach. Dono gouf véier Deeg laang nom klengen U-Boot gesicht, bis en Tauchroboter an enger Déift vun 3.800 Meter Déift Stécker vun der zerstéierter Titan entdeckt huet. D'U-Boot war duerch den enormen Drock implodéiert. Déi fënnef Leit u Bord ware wuel direkt dout.