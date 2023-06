Bei gewaltsame Protester a Frankräich nom déidleche Schoss vun engem Polizist op en Teenager gouf et an der Nuecht op en Donneschdeg 150 Festnamen.

De franséischen Inneminister Gérald Darmanin huet en Donneschdeg iwwer Twitter bekannt ginn, datt et an der Nuecht op en Donneschdeg nees zu gewaltsame Protester a Frankräich komm ass. 150 Mënsche goufe festgeholl. Den Darmanin huet op de sozialen Netzwierker vun enger "nuit de violences insupportables contre des symboles de la République" geschwat. "Gemengenhaiser, Schoulen a Policestatiounen" wieren "a Brand gesat an attackéiert ginn".

Une nuit de violences insupportables contre des symboles de la République : mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. 150 interpellations. Soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage. Honte à ceux qui n’ont pas appelé au calme. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 29, 2023

De 17 Joer Joer jonke Mann war en Dënschdeg um Steier vun engem Auto bei enger Verkéierskontroll am Paräisser Viruert Nanterre erschoss ginn.

No den éischten Ausschreidungen an der Nuecht op e Mëttwoch war e Sécherheetsdispositif vun 2.000 Leit fir Paräis a seng Viruerter mobiliséiert ginn. Zu Ausernanersetzunge koum och zu Toulouse, Lyon an Dijon.

En Donneschdeg de Mëtteg ass en Trauer-Marsch am Paräisser Viruert geplangt.