Wéi d'italieenesch Noriichtenagence Ansa gemellt huet, goufe 14 Arrivéeën op der Mëttelmierinsel Lampedusa gezielt.

D'Booter mat de ronn 700 Migrante sinn entweder ouni Hëllef am Hafen ukomm, ma vill goufen der och virun der Insel gerett. Ma schonn den Dag virdrun hunn iwwer 1.200 Mënschen d'Insel erreecht, zanter e Mëttwoch sinn deemno bal 2.000 Migranten zu Lampedusa ukomm.

10 vun de 14 Booter ware vun der tunesescher Küstestad Sfax aus gestart, sou Ansa. Ee weidert koum aus Kerkenna (Tunesien) an dräi waren aus Libyen. D'Mënsche koumen op der Insel an en Opnam-Lager. D'Migrante-Camp, dat fir ronn 400 Persoune Plaz huet, ass aktuell mat iwwer 2.000 gefëllt.

Lampedusa läit tëscht Sizilien an Nordafrika, vu Sfax aus ass d'Insel knapp 190 Kilometer ewech. Vill Mënsche versiche mat Booter aus Tunesien a Libyen iwwert dat zentraalt Mëttelmier op Lampedusa, Malta, Sizilien oder och nach op d'italieenescht Festland ze kommen. Den Inneministère zu Roum huet eleng dëst Joer scho méi wéi 61.200 Mënsche gezielt, déi Italien per Boot erreecht hunn. Dat Joer virdru waren et ronn 27.300.

Leider kënnt et och ëmmer nees zu katastrophale Bootsonglécker. Virun zwou Woche ware jo virun der griichescher Küst Honnerte Migranten erdronk, déi vu Libyen aus an Italien ënnerwee waren.