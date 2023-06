Op der Dagesuerdnung stoungen den Opstand vun der Wagnergrupp an d'Situatioun am Belarus, d'Memberschaft vun der Ukrain an der EU an d'Asylpolitik.

Zënter dem fréien Nomëtteg sinn déi europäesch Staats- a d'Regierungscheffen zu Bréissel op engem Sommet beieneen.

D'Grupp Wagner an de Belarus

Et geet do ënnert anerem ëm d'Rebellioun vun de Wagner Truppen de leschte Weekend a Russland.

Virum Sommet sot de Premier Xavier Bettel, hie wéist net, wat d'Konsequenze vun deem Opstand wieren, ob de Putin gestäerkt oder geschwächt gouf. Et géif een d'Situatioun elo zesummen analyséieren, och op Basis vun den Informatioune vun de Geheimdéngschter aus méi grousse Länner.

De Lëtzebuerger Regierungschef seet och kloer, datt ee vis-à-vis vu Wäissrussland muss oppassen an datt dat kee Partner vun der EU ass.

"Ech trauen de Wäissrussen net vill a wann ech elo déi lescht Aussoen héieren iwwer Atomwaffen, mécht et mer éischter Suergen, wat den Här Lukaschenko vu sech gëtt. Mir mussen en Echange driwwer hunn, wéi d'Situatioun vun Europa vis-à-vis vu Wäissrussland ass, mä et kann een net en duebelt oder dräifacht Spill spillen. Et kann een net Frënd vu Russland sinn, Frënd vum Wagner Grupp a Frënd vun Europa. Dat geet net op."

Ukrain: E Member vun der EU oder der NATO

Um Sommet vun de Staats- a Regierungscheffe gëtt och den ukrainesche President Selenskyj bäigeschalt. Datt deem säi Land weider muss ënnerstëtzt ginn, ass fir de Xavier Bettel keng Fro, mä d'Ukrain an d'EU oder an d'NATO opzehuelen, ouni sech un d'Prozeduren ze halen, kënnt fir hien net a Fro.

De Premier erënnert drun, datt eng Adhesioun vun der Ukrain an d'NATO anengems géif e Weltkrich bedeiten.

Asylpolitik - Bettel fillt sech "isoléiert"

En anere Sujet um Ordre du jour vun de 27 Staats- a Regierungscheffen ass d'Asylpolitik.

Et géif eng Rëtsch Regierungen, déi Hardliner a Migratiounsfroe wieren, seet de Xavier Bettel an ënnersträicht, datt fir hien d'Mënscherechter an dat internationaalt Recht ze respektéiere sinn.

Hie géif och mierken, datt de Camp vun deene Länner, déi fir eng mënschlech Asylpolitik stinn, ëmmer méi kleng gëtt.

"Wann ech soen, datt Europa do war, fir Maueren ofzebauen an net do ass, fir nei Maueren opzebauen, hunn ech ganz dacks d'Gefill, datt ech isoléiert sinn. Ech hu wéineg Kolleegen oder Kolleeginnen, déi och do drun erënneren. Wann op eng Kéier Parteien aus der Mëtt mengen, se missten Extremisten nomaachen, ass dat eng ganz kuerz Rechnung, well mëttel a laangfristeg maache se déi extrem Parteie staark, andeems se déi kopéieren."

Et soll een zu senge Wäerter stoen, heescht et vum Lëtzebuerger Premier, och wann dat net ëmmer populär wier.