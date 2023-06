An der europäescher Asylpolitik gouf et e Kompromëss, ma Polen an Ungarn wëllen deen elo net méi acceptéieren. E wier net eestëmmeg geholl ginn.

Um 1.30 Auer an der Nuecht hunn d'EU-Staats- a Regierungscheffen d'Conseilsgebai ouni Accord verlooss. Polen wëll, datt all Land selwer decidéiert, wéi et Länner mat ville Migranten ënnerstëtzt. Och Ungarn blockéiert d'Reform.

Um Freideg gëtt um EU-Sommet weider verhandelt.

"Si si géint alles, ech sinn net fir alles, mä fir Solidaritéit an, datt d'Reegelen agehale ginn", sot de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel am RTL-Interview. En Accord, dee fonnt gouf, dierft net nees a Fro gestallt ginn. Reegele wieren do, fir respektéiert ze ginn.

Lëtzebuerg wär an deem Sënn mat schëlleg, datt keen Accord fonnt gouf. "Mä ech schumme mech net", sot de Lëtzebuerger Regierungschef. Et géif och ëm d'Form goen, déi een net sollt op d'Kopp geheien. Do wäert hie stuer bleiwen, huet de Xavier Bettel ënnerstrach.

E Freideg um 9.30 Auer ginn d'Verhandlungen zu Bréissel weider.

Et wier d'Geheimnis vu Bréissel, wéi een dann en Accord kéint fannen, deen den Dag virdrun net méiglech gewiescht wier. De Prinzip vun Europa wier fir zesummen no Léisungen ze sichen an och mol Kompromësser anzegoen.