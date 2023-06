A Kanada ginn d'Bëschbränn ëmmer méi schlëmm. A bal all Provënz am Land brennt et.

Zanter Woche ginn et a Kanada eng ganz Partie Bëschbränn. Ball 500 Bränn am Ganzen, iwwer d’Hallschent dovunner ass net ënner Kontroll. Eng Fläch méi grouss wéi Éisträich ass an de leschte Woche verbrannt. Dat ass en traurege Rekord.

Bëschbränn sinn a Kanada schonn zanter Joerzéngten eng Realitéit, mä dëst Joer huet d’Brandsaison extra fréi ugefaangen. Et ass aussergewéinlech dréchen an d'Temperature sinn héich.

© AFP

D’Bëschbränn suergen och fir Rekord-Emissiounen. An den USA ginn et nees nei Warnungen. Iwwer 100 Millioune Mënsche sinn opgeruff, hir Aktivitéiten dobaussen anzeschränken an eng Mask unzedinn, wa se Otemproblemer hunn.

A wäiten Deeler vum Mëttlere Weste vun den USA huet den Damp zulescht fir schlecht Loft an ageschränkte Siicht gesuergt. Vun ongesonder Loftqualitéit war bis ewell virun allem d'Regioun vun de Great Lakes un der Grenz zu Kanada betraff. An der Milliounestad Chicago am Bundesstaat Illinois war d'Skyline duerch den Damp en Dënschdeg nëmme schemenhaft ze gesinn.

Chicago / © AFP

Den Damp kënnt och eriwwer bis an Europa. Opname vu Satellitte weisen dem däitsche Wiederdéngscht no, dass eng Dampwollek e Sonndeg a fënnef bis zéng Kilometer Héicht iwwert Westeuropa ukomm ass. Zanterhier zitt se iwwert verschidde Länner ewech. A Portugal huet sech den Himmel duerch den Damp verdonkelt. Zanter en Donneschdeg zitt den Damp vun de Bëschbränn a Kanada och iwwert Däitschland ewech. Experten no ass et onwarscheinlech, datt den Damp bis op de Buedem erof transportéiert gëtt an domadder dierft et keng Auswierkungen op d'Loftqualitéit an Europa ginn.