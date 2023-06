De rietspopulistesche Politiker Vilhelm Junnila war zéng Deeg laang finnesche Wirtschaftsminister.

De Politiker vun der Partei "D'Finnen" ass an der Vergaangenheet ëmmer nees duerch Nazi-Uspillungen a senger Verbindung zu der rietsextremer Zeen negativ opgefall.

Mam Bléck dorobber, datt d'Regierung kéint weider bestoen an d'Reputatioun vu Finnland net méi schlecht gëtt, huet de Junnila decidéiert, datt hien d'Amt als Minister net kéint esou ausféieren, wéi et misst sinn. D'Vertraue vu senger Partei géif hien awer weiderhi genéissen.

D'Tëleeschaîne YLE hat ënner anerem gemellt, datt de Junnila engem Kolleeg gratuléiert hätt, datt hien op der Lëschteplaz 88 stoung. "Als éischt emol Gléckwonsch fir esou eng exzellent Lëschteplaz. Ech weess, et ass eng Gewënnerkaart. Offensichtlech bezitt sech '88' op zwee 'H'-Buschtawen, iwwert déi mer net méi wäerte soen," gëtt de Politiker zitéiert. 88 déngt an der Neonazi-Zeen als Ofkierzung fir "Heil Hitler".

Scho virdru war hien ëmmer nees wéinst Kommentaren iwwert déi Zuel opgefall. Dofir hat hie sech och rezent um Facebook entschëllegt. Am Laf vun de Joren hätt hien ëmmer nees Witzer gemaach, déi him haut domm a kannereg géife virkommen, stoung am Post ze liesen, deen net méi online ass.