A Frankräich gouf et an der Nuecht op en Neits hefteg Ausernanersetzungen tëscht den Demonstranten an der Police.

An enger Rei Groussstied goufe Butteker ausgeraibert, Autoen a Poubellë goufen a Brand gestach. Déi franséisch Regierung huet no den éischten dräi Krawall-Nuechten d'Policepatrullen opgestockt. Dem Inneminister Gérald Darmanin no waren an der Nuecht eng 45.000 Policebeamten am Asaz, dat sinn der 5.000 méi wéi nach déi Nuecht virdrun. An enger Krisesëtzung hat déi franséisch Regierung e Freideg de Mëtten nei Mesuren entscheet, fir d'Situatioun besser kënnen ze geréieren. Zum Beispill gouf e Freideg den Owend den ëffentlechen Transport gestoppt, zum Deel waren och grouss Fester an ëffentlech Evenementer ofgesot ginn. Ausléiser vun de Krawallen ass den Doud vun engem 17 Joer jonke Mann, deen en Dënschdeg bei enger Autoskontroll vun engem Polizist erschoss gouf.