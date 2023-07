Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj huet seng Truppen opgefuerdert, d'Grenz mat Belarus ze verstäerken.

Hannergrond wier, dass sech de Jewgeni Prigoschin an Deeler vu senge Wagner-Söldner am Nopeschland sollen ophalen.

D'Ukrain huet ëmmer nees vum Risiko geschwat, och aus Belarus aus kënnen ugegraff ze ginn.

Nom Marsch op Moskau de leschte Weekend hat de belarussesche President Lukaschenko vermëttelt an domadder de Wagner-Opstand gestoppt. De Chef Jewgeni Prigoschin kann a Belarus an den Exil, huet et d'lescht Woch geheescht. Wou de Wagner-Chef a seng 25.000 Söldner den Ament sinn, ass awer onkloer.