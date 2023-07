E Freideg den Owend hat e Camionschauffer op der Autobunn tëscht Nakuru a Kericho am Weste vum Land d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer.

Wéi et vun der Police heescht, hätt hien doropshin eng Partie aner Gefierer a Persounen ze pake kritt. De Verkéiersminister Murkomen huet e Samschdeg matgedeelt, dass 49 Mënsche beim Accident ëm d'Liewe komm sinn. Op d'mannst 30 goufe blesséiert. Et hätt een eng Enquête an d'Weeër geleet, fir déi genee Ursaach vum Accident erauszefannen.

De kenianesche President William Ruto huet de Famille vun den Affer op Twitter säi Bäileed ausgedréckt.