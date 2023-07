Spuenien huet op den 1. Juli d'Presidentschaft vum EU-Ministerrot iwwerholl.

An deem Kontext hunn de spuenesche Premier Pedro Sanchéz an den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj e Samschdeg eng gemeinsam Erklärung ënnerzeechent. An dëser heescht et, dass Spuenien déi Ukrainesch Kandidatur, fir der EU bäizetrieden, ënnerstëtzt.

De Sanchez war e Samschdeg de Moien zu Kiew ukomm, fir sech mam Selenskyj ze treffen an dësem "d'Solidaritéit vu ganz Europa auszedrécken."

Wéi de Sanchez op Twitter schreift, hätt hie gewollt, dass den éischten offiziellen Akt vun der spuenescher Rotspresidentschaft an der Ukrain stattfënnt. Den ukrainesche President huet dem Sanchez dann och Merci fir d'Visitt gesot.

Iwwerdeems huet de spuenesche Premier och betount, dass säi Land d'Stäerkung vun der NATO-Partnerschaft mat der Ukrain an d'Schafe vun engem "Nato-Ukrain-Rot" ënnerstëtze géif.