A Frankräich ass et an der Nuecht op e Sonndeg zu enger Attack op d'Haus vum Buergermeeschter vum Paräisser Viruert L'Hay-Les-Roses komm.

Dat am Kader vun den Onrouen, déi zanter dem Doud vun engem 17 Joer ale Mann duerch eng Kugel aus der Waff vun engem Polizist amgaange sinn.

De betraffene Buergermeeschter huet géigeniwwer Journaliste vun enger Sauerei geschwat. Seng Fra an ee vu senge Kanner goufe beim Tëschefall blesséiert. Wéi et vun der Police heescht, géif een an der Saach wéinst engem versichte Mord enquêtéieren.

Vun der franséischer Premierministesch Elisabeth Borne huet et geheescht, dass d'Onrouen am Allgemenge manner uerg gewiescht wieren ewéi an der Nuecht op e Samschdeg. Ma den Tëschefall zu L'Hay-Les-Roses wier schockéierend. D'Auteure vun der Dot misste streng bestrooft ginn.