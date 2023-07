A Frankräich huet sech d'Groussmamm vum verstuerwene Jugendlechen ze Wuert gemellt. An engem Interview huet si en Enn vun der Gewalt gefuerdert.

Wéi si op BFMTV sot, wier si war zwar rosen op de Polizist, deen hiren Enkel erschoss hätt. Et dierft een awer net verallgemengeren, sou d'Fra.

Si hätt Vertrauen an d'Justiz. D'Leit solle roueg bleiwen an ophalen, alles futti ze schloen. An der Nuecht op e Sonndeg goufen et jo op en Neits Onrouen a Frankräich. Allerdéngs war et e bësse méi roueg ewéi déi Nuechte virdrun.Och an den Departementer déi aner Säit vun der Lëtzebuerger Grenz ass d'Zuel vun Incidenten erofgaangen.