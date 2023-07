Den Hannes Loth huet e Sonndeg d'Stéchwal fir de Poste vum Buergermeeschter an der klenger Gemeng am Oste vum Bundesland Sachsen-Anhalt gewonnen.

Hie konnt sech mat 51,1 Prozent vun de Stëmmen duerchsetzen. An der Gemeng, déi aus dem Duerf mam selwechte Numm besteet, wunnen eng 9.000 Leit.

Et ass fir d'éischte Kéier, dass d'Partei, déi vum däitsche Verfassungsschutz als rietsextreeme Verdachtsfall agestuuft gëtt an enger däitscher Gemeng de Buergermeeschter stellt.

D'AFD genéisst zanter e puer Méint an Héich an den däitschen Ëmfroen. An der leschter Sonndesfro, ass se op 19 Prozent komm a louch domadder virun der SPD (19 Prozent) an e Grüne (19 Prozent).