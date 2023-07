A Baden-Württemberg soll e 37 Joer ale Mann eng 18 Joer al Fra entféiert a wärend dräi Deeg a senger Wunneng festgehalen a vergewaltegt hunn.

Wéi et vun der Police heescht, soll den Täter déi 18 Joer al Affer lescht Woch e Méindeg op enger Spillplaz zu Stuttgart menacéiert a gezwongen hunn, mat him matzegoen. D'Fra gouf dunn an der Wunneng vum Mann zu Marbach festgehalen an e puer mol vergewaltegt. Och soll hie mat der Affer an der Ëffentlechkeet ënnerwee gewiescht sinn, wou hie si gezwongen huet, Liewensmëttel ze klauen.

No Ermëttlungen ass d'Police op d'Spuer vum Täter komm, hie konnt zesumme mat der Fra e Mëttwoch op der Gare zu Marbach erkannt ginn a gouf festgeholl.

Déi genee Motiver an Hannergrënn vun der Dot sinn den Ament net kloer.