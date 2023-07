Méi wéi 40.000 Mënschen hu bei enger Crowdfunding-Plattform Sue versprach. Spende fir d'Famill vum Affer leie mat knapp 190.000 Euro wäit dorënner.

De Spendenopruff fir d'Famill vum Polizist, deen a Frankräich bei enger Policekontroll e 17 Joer jonke Jugendlechen erschoss huet, gouf allerdéngs och massiv kritiséiert. Sou zum Beispill vum franséische Justizminister, dee gewarnt huet, datt esou Aktiounen d'Situatioun net berouegen.

Vum lénkspopulisteschen Deputéierten David Guiraud huet et op Twitter geheescht: "De Message heescht also: Bréngt Araber ëm, an Dir gitt Millionär!".

An d'Liewe geruff gouf de Spendenopruff vum Jean Messiha, engem fir seng rietsradikal Usiichte bekannten Politiker an Tëlees-Kommentator. Wéi et am Opruff op der Online-Plattform "GoFundMe" heescht, wieren d'Sue fir d'Famill vum Polizist geduecht, dee "seng Aarbecht gemaach huet an elo dofir en héije Präis bezilt". Den Ament sëtzt de Beamten an Untersuchungshaft.

Bei den Ausschreidungen am Zesummenhang mam Doud vum jonke Mann, sinn offiziellen Zuelen no méi wéi 5.600 Gefierer, méi wéi 11.000 Poubellen a bal 1.000 Gebaier ugefaange ginn. Eppes méi wéi 250 Police-Kommissariater goufen attackéiert. A méi wéi 700 Membere vun de Forces de l'ordre goufe blesséiert. Ausserdeem solle knapp 100 Märeien a Brand gestach oder soss beschiedegt gi sinn, heescht et aus dem franséischen Inneministère.

Déi franséisch Premierministesch Elisabeth Borne gesäit e Méindeg am Nomëtte Vertrieder vun alle politesche Fraktiounen am Parlament. Dat, nodeems et scho 6 Nuechten an der Suitte uechter ganz Frankräich brutal Affrontementer gouf.

De President Emmanuel Macron gesäit e Méindeg iwwerdeems d'Presidente vun der Assemblée nationale an dem Senat. En Dënschdeg empfänkt hien d'Buergermeeschter a Buergermeeschteschen aus de méi wéi 220 Gemengen, an deenen et déi lescht Deeg zu Affrontementer komm ass.