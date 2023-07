Honnerten israeelesch Zaldoten, gepanzert Militärween, Bulldozer an Drone waren um Asaz bedeelegt.

Am Kader vum gréissten israeelesche Militärasaz, deen d'Westjordanland a de leschte Jore gesinn huet, ass d'Zuel vun den Doudesaffer op néng geklommen. Honnert weider Leit wiere blesséiert ginn, 20 vun hinne wieren a Liewensgefor, wéi de palestinensesche Gesondheetsministère an der Nuecht op en Dënschdeg mellt.

Zenter dem Ufank vun den Aggressiounen e Méindeg de Moien hunn palestinenseschen Autoritéiten no schonn eng 3.000 Mënschen d'Flüchtlingslager zu Dschenin verlooss, fir sech a Sécherheet ze bréngen. Eng 18.000 Leit wunnen do insgesamt. D'Lager gëllt als zentrale Punkt fir arméiert Palestinensergruppen.

De Vize-Gouverneur vun Dschenin sot der Afp géigeniwwer, et géif een elo probéieren, d'Leit aus dem Flüchtlingslager a Schoulen an op anere Plazen an der Stad ënnerzebréngen.

Viru kuerzem ass d'Gewalt tëscht Israeelien a Palestinenser nees ausgebrach. Den israeelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu sot zu der Razzia: "Eis Truppe sinn an d'Terroristennascht zu Dschenin agedrongen. Si sinn derbäi, Kommendozentren ze zerstéieren an eng grouss Unzuel u Waffe sécherzestellen."