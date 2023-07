De Wiederphenomen "El Niño", dee weltwäit zu klammenden Temperaturen a méi Extrem-Wieder féiere kann, wäert dat ganzt Joer iwwer undaueren, sou d'WMO.

Dat op d'mannst mat moderater Stäerkt. Wéi et vun der Weltorganisatioun fir Meteorologie (WMO) heescht, leien d'Chancen, datt El Niño och an der zweeter Jores-Hallschent vun 2023 undauert, bei 90%. D'Organisatioun warnt an deem Kontext och Regierungen op der ganzer Welt, datt se solle Moossnamen treffen, déi "Mënscheliewen a Liewensgrondlage retten".

El Niño kënnt all 2 bis 7 Joer vir. Bei dem Phenomen gëtt d'Uewerflächewaasser am Pazifik méi waarm. An der Reegel féiert dat zu manner Reen an Australien, Indonesien an Deeler vu Südasien. Gläichzäiteg gëtt et méi a méi staarke Reen a verschiddene Regioune vun Afrika a Südamerika, am Süde vun den USA an an Zentralasien. Duerch El Niño géif d'Warscheinlechkeet vun neie Rekorder bei den Temperaturen op ville Plazen an der Welt massiv an d'Luucht goen, esou de Generalsekretär vun der WMO. Vu datt sech de Phenomen normalerweis eréischt ee Joer nom Ufank op déi global Temperaturen auswierkt, gëtt eréischt nächst Joer mat den däitlechen Temperatur-Haussë gerechent.

Fir d'Lescht war El Niño an de Joren 2015 an 2016 opgetrueden, verschiddene Wëssenschaftler no awer och 2018 an 2019.