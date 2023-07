Géint 3.15 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch gouf zu Bollendorf hannert der däitscher Grenz e Bankomat gesprengt.

Och d’Lëtzebuerger Police ass un der Sich no den Täter bedeelegt. Wéi et heescht soll et sech ëm en Auto mat Lëtzebuerger Placken gehandelt hunn, warscheinlech en schwaarzen Audi.

D'Police sicht dowéinst no Zeien, wien de Won mat de warscheinlechen Placken "XJ 9692" gesinn huet, soll sech um 113 ze mellen.

D'Gebai, an deem de Bancomat war, wier staark beschiedegt ginn.

Eréischt viru ronn engem Mount, war zu Iechternacherbréck e Bankomat vun der däitscher "Sparkasse" gesprengt ginn.