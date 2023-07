Och wann de Groussasaz vun der israeelescher Arméi am Westjordanland fäerdeg ass - d'Tensiounen tëscht Israeelien a Palestinenser bleiwen explosiv.

Déi israeelesch Arméi war e Méindeg de Moien op Uerder um Ministerpresident Benjamin Netanjahu a senger rietser Regierung op dat palestinensescht Dschenin marschéiert, an deem et och ee grousst Flüchtlingslager gëtt. Honnerten israeelesch Zaldoten, Dronen a Bulldozer waren am Asaz.

Palestinenseschen Autoritéiten no sinn dobäi op d'mannst 12 Palestinenser ëm d'Liewe komm an Dausende Leit sinn aus dem Flüchtlingslager geflücht.

E Mëttwoch de Moien huet eng Spriecherin vun der israeelescher Arméi matgedeelt, den Asaz wier eriwwer. Gläichzäiteg hu radikal Palestinenser annoncéiert, Revanche ze huelen. En Dënschdeg ware bei enger Attack vun engem Palestinenser zu Tel Aviv scho siwe Leit blesséiert ginn.

Ënnert dem Netanjahu a sengen deels rietsextreme Koalitiounspartner huet d'Gewalt an der Regioun nees zougeholl. En Dënschdeg hat den israeelesche Ministerpresident betount, seng Regierung géif alles maachen, fir den "Terrorismus ze eliminéieren".