US-Meteorologen no waren de Méindeg an den Dënschdeg dës Woch, déi weltwäit wäermst Deeg, zanter et d'Wiederopzeechnung gëtt.

Dat mat globalen Duerchschnëttstemperature vu 17,01 Grad e Méindeg a 17,18 Grad en Dënschdeg. Domadder gouf de Rekord, dee bis ewell bei 16,92 Grad de 24. Juli 2022 louch, un zwee Deeg hannertenee gebrach. Déi nei Zuele mussen allerdéngs nach duerch weider Miessunge gepréift ginn. Den europäeschen Äerd-Observatiounszenter Copernicus huet bis ewell confirméiert, datt de Méindeg de bis ewell wäermsten Dag zanter 1940 war, fir en Dënschdeg hätt een nach keng Donnéeën. Bis Enn Juli oder Ufanks August kéint de Rekord allerdéngs nach eemol gebrach ginn, well déi global Duerchschnëttstemperaturen déi Zäit normalerweis nach weider klammen. Experte ginn dovunner aus, datt déi aktuell Hëtzt awer nëmmen e Virgeschmaach op nächst Joer ass, wou d'Temperaturen duerch de Wiederphenomen "El Niño" warscheinlech nach eemol däitlech klamme wäerten.