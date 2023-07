An Däitschland an an Holland huet de Stuermdéif "Poly" nawell fir Chaos gesuergt.

Entwuerzelt Beem an Äscht, déi erofgefall sinn, hu fir sëllege Pompjeesasätz gesuergt. Den ëffentlechen Transport huet op ville Plaze missen deelweis gestoppt ginn.

An Däitschland war virun allem den Norden an den Nordweste vun zolitte Wandstéiss concernéiert, an Holland war et den Norden. Bis zu 120 Stonnekilometer konnt de Stuermdéif "Poly" erreechen.

Bei der Doudeger an Niedersachsen handelt et sech offiziellen Informatiounen no ëm eng Fra vu 64 Joer. Si gouf déidlech vun engem Bam getraff, wéi si mat hirem Hond dobausse spadséiere war. Si ass nach op der Plaz verscheet.

Och am hollänneschen Haarlem bei Amsterdam war et e Bam, deen ëmgefall war, deen een Doudesaffer gefuerdert huet. En Auto vun enger 51 Joer aler Fra gouf deemno vum Bam getraff.

A béide Länner waren et dann och virun allem Beem an Äscht, déi de meeschte Schued hannerlooss hunn. Am däitschen Oldenburg gouf e Gemengenaarbechter schro blesséiert, wéi e vun engem Aascht getraff gouf. De Mann huet misse vun de Pompjeeë befreit ginn, ier en an d'Spidol koum.

Aschränkunge gouf et haaptsächlech bei der Bunn. Op däitscher Säit si keng ICE-Zich vu Frankfurt am Main iwwer Köln bis op Amsterdam méi gefuer. Op der kompletter Streck, och d'Zuchstreck vu Berlin bis op Amsterdam war betraff. Donieft ware regional Zuchstrecken op e puer Plaze blockéiert, souguer den Eurostar bis op London.

Um Fluchhafe Schiphol war bis e Mëttwochnomëtteg nëmmen "en ageschränkte Fluchverkéier" méiglech, well de Stuermdéif nieft staarker Loft och mat vill Reen fir eng schlecht Siicht gesuergt huet. Engem Porte-parole no goufe ronn 400 Flich gestrach. Sämtlech Zich bei de Fluchhafe goufen och annuléiert.

Vun engem Schëff an der Géigend vu Volendam an enger Yacht an der Géigend vu Urk, déi allebéid a Séinout gerode waren, huet d'Garde côtes sëllege Mënsche misse retten.

Dem Däitsche Wiederdéngscht no ass de Stuermdéif "Poly" vun Holland iwwert d'Nordséi a Richtung Dänemark gezunn. Vun do aus huet dann och den Nordwesten a spéider den Norde vun Däitschland erfaasst.