An arméierte Konflikter goufen et 2022 esou vill schwéier Mënscherechtsverletzunge géint Kanner, wéi zënter Ufank vun den Opzeechnungen nach net.

D'Zuel vun de confirméierte grave Verstéiss wier vu 24.000 am Joer 2021 op iwwer 27.000 am Joer 2022 geklommen, esou de Vizechef vun der Unicef, den Omar Abdi, dem Sécherheetsrot zu New York géigeniwwer. Zënter dem Ufank vun de Rapporte vum Kannerhëllefswierk vun de Vereenten Natiounen am Joer 2005, wier dës Zuel nach ni esou héich gewiescht wéi 2022.

Regierungen a Konfliktparteien géifen hier Flicht, Kanner ze protegéieren, net gerecht ginn, kritiséiert den Abdi. Wéi d'Unicef matdeelt, wiere virun allem Mannerjäreger am Noen Osten, am Kongo an a Somalia besonnesch betraff.