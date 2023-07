De Weekend gouf d'Wäisst Haus kuerzzäiteg evakuéiert, dat wéinst engem wäisse Polver. De Secret Service huet elo confirméiert, dass et Kokain ass.

Et wéist een nach net, wiem de Kokain géif gehéieren, d'Ermëttlunge lafen, sou de Spriecher vum Secret Service, den Anthony Guglielmi.

D'Karine Jean-Pierre, d'Spriecherin vum US-President Joe Biden, huet erkläert, dass d'Drogen an engem Beräich vum Gebai fonnt goufen, duerch dee vill Visiteuren vum Wäissen Haus géife passéieren. Et wier en Deel vum Wäissen Haus, an deem d'Visiteuren hiren Handy mussen ofginn. Ënnert anerem befënnt sech am West Wing den Oval Office vum President an de Raum fir d'Sëtzunge vum Cabinet.

Et hätt ee Vertrauen, dass de Secret Service der Saach op de Fong geet, esou d'Spriecherin weider.

D'Tut mam wäisse Polver gouf e Sonndeg um Buedem entdeckt a preventiv als potentielle Sécherheetsrisk ageschat. Dëst huet eng Evakuéierung mat sech gezunn. Kuerz drop hunn d'Pompjeeën an dono de Secret Service Entwarnung ginn, dat well erausfonnt gouf, dass et sech bei der Substanz ëm Kokain gehandelt huet. De President Biden a seng Famill waren dee Weekend iwwregens net am Wäissen Haus. D'Republikaner fuerderen elo natierlech Informatiounen zu dëser Decouverte.

Ënnert anerem goufen de Register vun der Visiteuren an Opname vu Sécherheetskameraen schonn duerchsicht, fir esou déi schëlleg Persoun z'identifizéieren. A Fro komme Mataarbechter vum Wäissen Haus an awer och Visiteuren, déi Weekends Touren organiséieren.