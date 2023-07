Am Kader vun der grouss-ugeluechter Policeaktioun géint illegal Cannabis-Plantagen goufen Ermëttlungen géint iwwer 450 Verdächteger ageleet.

Méi wéi 182.000 Cannabis-Planzen mat engem geschätzte Verkafswäert vun tëscht 115 an 130 Millioune Pond wiere confisquéiert ginn, esou déi brittesch Police a Freideg. Et handelt sech ëm de gréisste Police-Asaz vun där Zort an England oder Wales.

D'Razzien goufe schonn de leschte Mount duerchgefouert, hei goufen an England a Wales 967 Verdächteger wéinst Ubau vu Cannabis, Geldwäsch a Verstéiss géint d'Waffegesetz festgeholl ginn. Wéi Scotland Yars matdeelt, wieren eleng zu London 65 "Cannabis-Fabricken" héich geholl ginn. Dobäi goufen net just Cannabis-Planzen a Bléien, ma och Crack a 5 Waffe confisquéiert.