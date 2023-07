No der Explosioun an der Rue Saint-Jacques zu Paräis den 21. Juni, duerch déi e ganzt Haus an de Koup gefall war, ass eng zweet Persoun gestuerwen.

Eng Fra, déi beim Tëschefall schwéier blesséiert gi war, ass elo un hire schlëmme Blessure gestuerwen. Si war Mataarbechterin bei enger Firma, déi hir Büroen um Rez-de-chaussée vum Gebai hat. Zwou weider schwéier blesséiert Persoune ginn nach ëmmer am Spidol behandelt.