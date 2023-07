Den ukrainesche President Selenskyj fuerdert jo ëmmer erëm, dass säi Land an d'Defense-Allianz opgeholl gëtt.

Ma d'Ukrain hätt sech dëse Bäitrëtt och verdéngt, sou den tierkesche President Erdogan no enger Entrevue mat sengem ukraineschen Homolog zu Istanbul.

Aktuell gëtt et tëscht den Nato-Memberen awer nach keen allgemengen Accord doriwwer, ob d'Ukrain soll opgeholl ginn. Am Artikel 10 vum sougenannten Nordatlantik-Vertrag, an deem d'Organisatioun vun der Nato festgehalen ass, steet nämlech, dass e Land, dat der Allianz wëll bäitrieden, keng ongeléisten territorial Konflikter op sengem Territoire dierf hunn.